Російський обстріл пошкодив трубопровід із аміаком, фото: «Бизнес-Вектор»

https://racurs.ua/ua/n183805-rashysty-poshkodyly-truboprovid-z-amiakom-na-harkivschyni-ova.html

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На Харківщині російський обстріл пошкодив трубопровід із аміаком у Куп‘янському районі.

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Про це сьогодні. 5 червня, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок ворожих ударів відбулася розгерметизація трубопроводу. В області розгорнуто Штаб із ліквідації наслідків ситуації. На місці працюють усі профільні служби, — зазначив Синєгубов, закликавши довіряти лише інформації лише із офіційних джерел.

Нагадаємо, сьогодні рашисти з реактивних систем залпового вогню «Смерч» вдарили по місту Балаклія Ізюмського району Харківської області, загинула людина.