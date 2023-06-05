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Російський обстріл пошкодив трубопровід із аміаком, фото: «Бизнес-Вектор»
Рашисти пошкодили трубопровід з аміаком на Харківщині — ОВАhttps://racurs.ua/ua/n183805-rashysty-poshkodyly-truboprovid-z-amiakom-na-harkivschyni-ova.htmlРакурс
На Харківщині російський обстріл пошкодив трубопровід із аміаком у Куп‘янському районі.
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Про це сьогодні. 5 червня, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок ворожих ударів відбулася розгерметизація трубопроводу. В області розгорнуто Штаб із ліквідації наслідків ситуації. На місці працюють усі профільні служби, — зазначив Синєгубов, закликавши довіряти лише інформації лише із офіційних джерел.
Нагадаємо, сьогодні рашисти з реактивних систем залпового вогню «Смерч» вдарили по місту Балаклія Ізюмського району Харківської області, загинула людина.
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