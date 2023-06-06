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Ракурс
Вода і ракети нас не зупинять - Зеленський про підрив Каховської ГЕС

Вода і ракети нас не зупинять — Зеленський про підрив Каховської ГЕС (ВІДЕО)

6 чер 2023, 08:37
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Російські терористи руйнуванням дамби Каховської ГЕС лише підтверджують для всього світу, що їх треба вигнати з кожного куточка української землі.


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Про це повідомив президент України Володимир Зеленський уранці 6 червня. Так він прокоментував новий воєнний злочин, здійснений російськими виродками в Україні.

Жодного метра не можна їм залишати, бо кожен метр вони використовують для терору. Лише перемога України поверне безпеку. І ця перемога буде. Ані водою, ані ракетами, ані чим завгодно ще терористам не вдасться зупинити Україну. Усі служби працюють. Скликав РНБО, — написав глава держави у своїх соцмережах.

Зеленський також опублікував відео з місця злочину росіян — дрон зняв підірвану ГЕС над ранок. Нагадаємо, уранці глава держави скликав термінове засідання РНБО.

Джерело: Ракурс


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