Ракурсhttps://racurs.ua/
Вода і ракети нас не зупинять - Зеленський про підрив Каховської ГЕС
Вода і ракети нас не зупинять — Зеленський про підрив Каховської ГЕС (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n183809-voda-i-rakety-nas-ne-zupynyat-zelenskyy-pro-pidryv-kahovskoyi-ges-video.htmlРакурс
Російські терористи руйнуванням дамби Каховської ГЕС лише підтверджують для всього світу, що їх треба вигнати з кожного куточка української землі.
.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський уранці 6 червня. Так він прокоментував новий воєнний злочин, здійснений російськими виродками в Україні.
Жодного метра не можна їм залишати, бо кожен метр вони використовують для терору. Лише перемога України поверне безпеку. І ця перемога буде. Ані водою, ані ракетами, ані чим завгодно ще терористам не вдасться зупинити Україну. Усі служби працюють. Скликав РНБО, — написав глава держави у своїх соцмережах.
Зеленський також опублікував відео з місця злочину росіян — дрон зняв підірвану ГЕС над ранок. Нагадаємо, уранці глава держави скликав термінове засідання РНБО.
Ключові зміни, що стосуються угод купівлі-продажу нерухомого майна
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Воєнний злочинець буде заарештований, щойно виїде за межі своєї країни, без строку давності — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...