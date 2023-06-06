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Британська розвідка заявила про активізацію боїв. Фото:

Активізувалися бої на багатьох ділянках фронту в Україні — розвідка

6 чер 2023, 11:48
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Бої на багатьох ділянках російсько-українського фронту значно активізувалися за останні 48 годин.


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Бойові дії фіксуються й на тих ділянках, де раніше упродовж кількох місяців було спокійно. Водночас, ворожнеча між приватної військовою компанією «Вагнера» та міністерством оборони росії досягла безпрецедентного рівня. Про це йдеться у новому зведенні Міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що власник групи «Вагнера» євген пригожин вперше заявив, що армія навмисно застосувала смертоносну силу проти «вагнерівців». А після збройного конфлікту, найманці, затримали командира бригади російської армії.

Розвідники зазначають, що більшість підрозділів ПВК «Вагнера» вже вивели з міста Бахмут. Наголошують, що реакція «вагнерівців» на дії міноборони рф стане ключовим фактором конфлікту найближчими тижнями. Водночас в самих збройних силах росії не вистачає резервних бойових частин.

Нагадаємо, британська розвідка заявляла, що за час війни з Україною російські десантні війська сильно деградували та втратили свій «елітний» статус. Однак, навіть з огляду на це, командування рф намагається берегти частину цього більш професійного резерву.

Джерело: Ракурс


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