У колаборанта Сальдо "люди спокійно пересуваються" на тлі затопленої Нової Каховки

https://racurs.ua/ua/n183829-u-kolaboranta-saldo-ludy-spokiyno-peresuvautsya-na-tli-zatoplenoyi-novoyi-kahovky-video.html

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Зрадник, колаборант та гауляйтер володимир сальдо поставив чергову платівку про «все спокійно, нічого не відбувається».

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Голова окупаційної адміністрації Херсонської області 6 червня заявив, що у затопленій Новій Каховці «люди спокійно рухаються вулицями». У цей час у нього за спиною під воду пішов перший поверх місцевого Будинку культури.

Сальдо заявив, що начебто проїхав по Новій Каховці та іншим населеним пунктам, де побачив людей, які «спокійно рухаються вулицями та працюють». Навіть побачив відкриті АЗС.

Підрив Каховської ГЕС спричинив затоплення позицій російських військових підрозділів та може призвести до масштабного змиву російських мінних полів і їх детонації у хаотичному порядку, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, російська терористична армія вчинила черговий злочин, який здатний спричинити серйозну екологічну та гуманітарну катастрофу. Цілеспрямований підрив дамби був здійснений російськими окупантами, щоб призупинити процес деокупації Силами оборони України та змістити вектор уваги суспільства з подій, які відбуваються у Білгородській області. Натомість російські окупанти отримали протилежний ефект.