Українські “Леопарди” отримали нові потужні бронебійні боєприпаси

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Ракурс

Німеччина разом із танками Leopard 2 передала Україні сучасні бронебійні боєприпаси DM53А1.

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Новину оприлюднив телеграм-канал NMFTE.

Українські оператори танків Leopard 2 отримали на озброєння один з найпотужніших бронебійних боєприпасів німецької армії DM53А1 виробництва компанії Rheinmetall.

На відео боєць демонструє розпаковані із транспортних контейнерів боєприпаси з нанесеними написами, імовірно, в процесі їх заряджання у боєукладку бойової машини.

DM53 — це німецький бронебійний підкаліберний снаряд розроблений у 1999 році оборонною компанією Rheinmetall.

«Мілітарний» пише, що цей снаряд здатний уражати всі найсучасніші броньовані цілі. В ході проектування розробниками було спеціально адаптовано боєприпас для подолання сучасних зразків динамічного захисту, в тому числі 4С22 «Контакт-5», котрими нині оснащується більшість російських танків.

Снаряд розроблений спеціально для досягнення максимальної ефективності при стрільбі з подовженої танкової гармати L55, якими озброєні танки Leopard 2A6. При пострілі із цієї гармати DM53 здатен розвивати швидкість у 1750 метрів за секунду та пробивати до 750 мм гомогенної бронесталі на дистанції у 2000 метрів.

Модернізований боєприпас DM53А1 відрізняється від оригіналу застосуванням нової марки пороху SCDB, характеристики згорання котрого не залежить від атмосферної температури. Це забезпечує незмінні внутрішні балістичні характеристики в широкому діапазоні температур.

Сердечник DM53А1 виготовлений з вольфрамового сплаву WSM IV. Його вага складає усього 5 кілограмів, довжина — 685 мм, а діаметр — 26 мм.

Наприкінці травня українські військові на одному із полігонів випробували танки Leopard 2А6 шляхом обстрілу трофейних російських танків Т-62М. На оприлюднених кадрах військові продемонстрували результати обстрілу мішені та ділянки пробитої броні Т-62М.