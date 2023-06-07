На Бахмутському напрямку Сили оборони перейшли від оборони в наступ, за добу на різних ділянках захисники просунулись на відстань від 200 до 1100 метрів.

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Про це повідомила 7 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Про те, що на Бахмутському напрямку ЗСУ продовжують рух вперед на флангах, а ворог втрачає позиції під Бахмутом, написав також командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський

На Заході бачать ознаки початку контрнаступу України, пише CNN. Джерела The Washington Post у Білому домі також підтверджують інформацію, що ВСУ вже розпочали контрнаступ.

За їхніми даними, це сталося в понеділок — з удару на південь за декількома напрямками. Зважаючи на все, ці атаки були досить успішними.

Чиновники адміністрації були натхненні вищими, ніж очікувалося, успіхами в понеділок, коли українські підрозділи прорвалися через сильно заміновані райони та просунулися на 5−10 км на деяких ділянках довгого фронту, Мелітополь та інші утримувані росією місця вздовж узбережжя, перерізавши сухопутний коридор, — пише видання.

Офіційні особи США вважають, що головна мета цих ударів — перерізати сухопутний коридор до Криму.

Частиною стратегії України, мабуть, є наступ за декількома напрямками, щоб мати можливість перекидати сили між ними.

Максим Жорін з «Азову» написав, що, крім регулярних частин — мотострілкових бригад та десантників — під Бахмут вже перекидають і штурмові загони. На думку росіян, вони мають відновити ті позиції, з яких ми їх вибили.

Але реальна ситуація така, що навіть штурмовими загонами ворог має реагувати на наші дії, стримувати наші штурми, а не планувати своє просування. Ми не даємо змоги їм повернути ініціативу в свої руки. Взагалі сюди перекидається багато підрозділів, бо п***ри вже знаходяться в стані певної істерики. Це, звісно, може зменшити швидкість нашого просування, але не змінить планів суттєво. Ми їх бачимо, знаємо, що вони планують і все одно будемо далі звільняти наші території, — написав Жорін.

Бахмут узяв на себе функцію магніту у війні, туди спрямовується найкраще озброєння. Про це президент Володимир Зеленський заявив, відповідаючи на запитання журналістки Ольги Кириленко про неналежну підготовку укріплень у Бахмуті та поблизу нього, на що нарікали військові під час роботи журналістів на сході.

Не хочу говорити про деталі, але все найкраще, усе новітнє люди отримали на цьому напрямку. Найкращі системи, найкращу артилерію, усе найкраще. Я думаю, це був найпотужніший захист, який тільки можна було спланувати, — відповів президент.

Утім, російські війська можуть нарощувати угруповання біля Бахмута для відновлення контролю над втраченими позиціями довкола міста. В коментарі Українського мілітарного центру йдеться проте, що окупанти також намагатимуться активізувати свої атаки на Куп’янському та Лиманському напрямках. Для встановлення повного контролю над містом Мар’їнка, російські війська продовжать штурми в районі Авдіївки.

За наявною інформацією, без урахування угруповання прикриття кордону і резерву, окупаційні війська рф налічують 330 військових формувань та до 6,5 тисяч одиниць важкого озброєння.

Ситуація складна, але контрольована. Сили оборони України завдають ворогу втрат, а на окремих ділянках українські військові мають успіхи.