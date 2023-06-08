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Ракурс
Каховське водосховище міліє, фото: «Вікіпедія»

Підрив Каховської ГЕС — рівень води у водосховищі за добу впав на метр

8 чер 2023, 11:26
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У Каховському водосховищі за добу рівень води зменшився на понад метр.


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Про це сьогодні, 8 червня, повідомляє прес-служба «Укргідроенерго».

На даний час продовжуються руйнування водозливної греблі, земляної вставки між будівлею станції та шлюзом, — наголошується в повідомленні

В «Укргідроенерго» зазначають, що спільно з «Укренерго» опрацьовують можливі сценарії з урахуванням наслідків руйнування Каховської гідроелектростанції, щоб забезпечити подальшу збалансовану роботу енергосистеми.

Зокрема, для зменшення підтоплень коригується режим роботи гідроелектростанцій та накопичується вода вище Каховської ГЕС у інших водосховищах Дніпровського каскаду, — зазначають у держкомпанії.

Також «Укргідроенерго» спільно з проєктним інститутом «Укргідропроект» опрацьовується проект зведення перемички (перекриття) Каховського водосховища для відновлення рівня води до проєктної позначки до підриву. Готується перелік першочергових завдань та робіт.

Джерело: Ракурс


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