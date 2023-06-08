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Російські ракети з Чорного моря продовжують загрожувати Україні, інфографіка: ВМС ЗСУ
Кількість російських ракет у Чорному морі назвали у ВМС (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n183879-kilkist-rosiyskyh-raket-u-chornomu-mori-nazvaly-u-vms-infografika.htmlРакурс
У Чорному морі станом на 10.00 сьогоднішнього дня, 8 червня, росія розмістила на бойовому чергуванні 12 кораблів, з них один носій крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до восьми ракет.
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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.
В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.
Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:
- до Азовського моря — 13 суден, з них два продовжили рух з протокою Босфор;
- до Чорного моря — 22 судна, з них сім продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, — наголошують у ВМС.
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