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Ракурс
Російські ракети з Чорного моря продовжують загрожувати Україні, інфографіка: ВМС ЗСУ

Кількість російських ракет у Чорному морі назвали у ВМС (ІНФОГРАФІКА)

8 чер 2023, 10:53
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У Чорному морі станом на 10.00 сьогоднішнього дня, 8 червня, росія розмістила на бойовому чергуванні 12 кораблів, з них один носій крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до восьми ракет.


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

  • до Азовського моря — 13 суден, з них два продовжили рух з протокою Босфор;
  • до Чорного моря — 22 судна, з них сім продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, — наголошують у ВМС.

Російські ракети з Чорного моря продовжують загрожувати Україні, інфографіка: ВМС ЗСУ

Джерело: Ракурс


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