Росіяни обстріляли Херсон під час евакуації. Фото: «Ґрати»

https://racurs.ua/ua/n183892-zrosla-kilkist-postrajdalyh-vnaslidok-obstrilu-hersona.html

Ракурс

Російський обстріл Херсона сьогодні, 8 червня, призвів до поранення восьми осіб.

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Окупанти вгатили по обласному центру тоді, коли українська влада та рятувальники евакуювали людей із підтоплених районів. Ворожі снаряди падали на території Корабельної площі. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ у Telegram.

Херсон. Внаслідок обстрілу постраждали восьмеро дорослих людей. Загиблих немає, постраждалим надається медична допомога, — наголосили у відомстві.

Згодом голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram повідомив, що поранення дістали дев’ятеро осіб. Серед поранених є рятувальники, поліцейський, лікар та волонтер з Німеччини.

Тим часом у Державній службі з надзвичайних ситуацій уточнили, що під сьогоднішнього обстрілу Херсону поранення дістали двоє співробітників, а не один. Постраждали водолаз-сапер та водій-сапер із Миколаївської області.

Також стало відомо, що під обстріл потрапив головний рабин України Моше Асман. За його словами, він допомагав евакуювати мешканців населених пунктів, чиї будинки затопило через підрив росіянами Каховської ГЕС.

Нагадаємо, 8 червня війська російської федерації відкрили вогонь по підтоплених районах Херсона, де проходила евакуація мирних мешканців. Спочатку було відомо про трьох поранених осіб.