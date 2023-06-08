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Десантники ЗСУ знищили російський танк. Фото:
Десантники знищили російський танк у Бахмуті — відео ударуhttps://racurs.ua/ua/n183896-desantnyky-znyschyly-rosiyskyy-tank-u-bahmuti-video-udaru.htmlРакурс
Російська армія продовжує зазнавати втрат у бронетехніці в ході війни в Україні.
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Зокрема, в Бахмуті десантники 77-ї бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ знищили танк окупантів. Про це 8 червня повідомило командування ДШВ Збройних сил України у Facebook.
У Бахмуті воїни 77-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України перетворили ворожий танк на купу палаючого металобрухту, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що українські бійці своєчасно спопелили бойову одиницю, яка працювала по їхніх позиціях. Таким чином десантники убезпечили роботу інших підрозділів Сил оборони.
Нагадаємо, на Бахмутському напрямку підрозділи Прикордонної служби та Збройних сил України мінометним вогнем знищили виявлену групу окупантів, котра «гуляла» українською територією. По ворогу влучно відпрацювали міномети калібру 82 мм та автоматичні гранатомети калібру 40 мм.
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