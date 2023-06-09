Зеленський провів нараду з військовими командувачами

https://racurs.ua/ua/n183907-podalsha-pidtrymka-ukrayiny-vashyngtonom-zalejatyme-vid-uspihu-kontrnastupu-politico.html

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Високопоставлені представники адміністрації США переконані, що подальша американська допомога Україні, а також міжнародна репутація президента Джо Байдена залежать від того, наскільки успішним виявиться майбутній український контрнаступ — такого висновку діється впливове американське видання Politico.

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Якщо цей наступ застопориться чи зазнає провалу, військова та економічна допомога Україні, швидше за все, вичерпається і все голосніше зазвучать заклики до пошуку дипломатичного рішення у прискореному порядку, прогнозує видання, ґрунтуючись на розмовах із п’ятьма співробітниками байденівської адміністрації високого рангу.

Ці прогнози контрастують з публічними заявами адміністрації США, включаючи самого Джо Байдена, який лише в четвер на зустрічі з британським прем'єром Ріші Сунаком вкотре запевнив, що має намір забезпечити Україні «довгострокову безпеку, щоб запобігти агресії в майбутньому після цієї війни» і що США «насправді є фінансування, щоб підтримувати Україну так довго, як це необхідно».

З усім тим, у своєму більш ранньому матеріалі те ж видання повідомляло, що в Білому домі вважають все імовірнішим сценарій, за якого російсько-український конфлікт може бути заморожений на багато років або навіть десятиліття, а Україна розділена на дві частини за «корейським варіантом». «.

У розмовах з виданням співрозмовники Politico сказали, що не знають, чи законодавці дадуть зелене світло подальшому виділенню коштів Україні, коли закінчиться нинішній транш. На цей час більшість представників від обох партій у Конгресі висловлюють тверду підтримку Україні та намір продовжувати надавати їй усіляку допомогу, у тому числі й військову.

Водночас зі схвалених Конгресом за програмою PDA до кінця цього фінансового року коштів для військової допомоги Україні станом на кінець травня залишалося невитраченими лише близько 2 млрд доларів. Це означає, що якщо не буде знайдено джерела додаткового фінансування, то до кінця вересня середньомісячна військова допомога США Україні скоротиться до 500 млн доларів, тобто приблизно втричі нижче, ніж в середньому в місяць з початку повномасштабного російського вторгнення.

Як і раніше, залишається незрозумілим, чи залучить адміністрація ухвалений понад рік тому закон про ленд-ліз для України, в якому немає жодних фінансових обмежень на розмір військової допомоги, але який досі з невідомих причин так і не запрацював.

Як пише Politico, тривожність у Вашингтоні також викликають повідомлення про удари, що завдаються в глибині суверенної російської території — як там вважають, українськими силами (на офіційному рівні Київ не підтверджує це). Це вже призвело до серії приватних жорстких доган, кулуарно спрямованих до Києва дипломатичними каналами, повідомляє видання.

У Білому домі вважають, що успішний український контрнаступ можна буде подати як ще одну зовнішньополітичну перемогу Байдена, що напередодні бою за новий термін у президентському кріслі дозволить йому показати себе як державного діяча світового рівня на тлі безладної штовханини у стані його майбутніх суперників із передвиборчої гонитви.

Це змушує Байдена з нервозністю дивитися на український контрнаступ, вважаючи, що на кін поставлені та результати війни, і його репутація, резюмує видання.