Шольц, Макрон і Дуда зустрінуться напередодні ключового для вступу України в НАТО саміту

https://racurs.ua/ua/n183918-sholc-makron-i-duda-zustrinutsya-naperedodni-kluchovogo-dlya-vstupu-ukrayiny-v-nato-samitu.html

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Лідери Німеччини, Франції та Польщі 12 червня в Парижі обговорять гарантії безпеки, які країни НАТО можуть надати Україні.

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Про це пише Politico з посиланням на французьких дипломатів.

Олаф Шольц, Еммануель Макрон та Анджей Дуда зустрінуться за місяць до липневого саміту Альянсу, який відбудеться у Вільнюсі. На ньому Україна очікує від західних партнерів конкретного плану дій, що веде до її вступу до НАТО.

Також збираються обговорити питання оборони та європейського суверенітету.

Минулого тижня президент Франції заявив, що Україні слід запропонувати «шлях до членства в НАТО». Однак німецький канцлер Шольц був більш обережним у своїх коментарях. Він вважає, що основна увага має бути зосереджена не на членстві, а на тому, як підтримати Україну у війні проти рф.

Видання зазначає: члени НАТО згодні, що Україна не зможе приєднатися до Альянсу, допоки триває війна з рф. А от щодо того, як саме реагувати на її прагнення це зробити, думки розділилися.

Польща традиційно вимагає надати Україні сильні гарантії безпеки.

Politico цитує слова французького дипломата, який вважає, що під час початку українського контрнаступу НАТО має надіслати росії потужний сигнал.

Якщо ми не знайдемо рішення, яке задовольнить усіх, є ризик того, що ми не досягнемо… єдиної заяви, і це, очевидно, буде найбільшим подарунком, який ми можемо зробити росії, — сказав дипломат.

Що відбувається

Україна просить у Заходу про обов’язкові гарантії безпеки в рамках НАТО для забезпечення довгострокового виживання, однак союзники поки не готові дати таке

За словами п’яти європейських дипломатів, яких опитало Politico, попри багатомісячні розмови на цю тему, західний альянс досі розділений майже щодо кожного елементу того, як відповісти на запит України.

Питання щодо гарантій безпеки залишаються відкритими, кажуть дипломати, навіть попри те, що союзникам залишилося всього п’ять тижнів до того, як вони зберуться у Вільнюсі на ключовий саміт НАТО. Україна встановила саміт як своєрідний дедлайн, наполягаючи на тому, щоб на ньому союзники взяли на себе чіткі зобов’язання щодо прийняття України в НАТО і надання гарантій безпеки на цьому шляху.

Прибічники Києва намагаються впоратися з незручною реальністю: багато хто з них насправді не хоче давати Україні конкретний графік вступу до НАТО на цей момент. Але вони також не хочуть залишати українців розчарованими або вразливими до ще одного вторгнення в майбутньому.

Як наслідок, низка західноєвропейських лідерів все частіше наполягають на гарантіях безпеки і пропонують більш оптимістичні формулювання щодо членства.

Президент Франції Еммануель Макрон, за словами співрозмовників, підтримав «щось середнє між гарантіями безпеки в ізраїльському стилі і повноцінним членством в НАТО». Під «ізраїльським стилем» мова іде про цілеспрямовану військову допомогу, яку союзники надавали Ізраїлю протягом багатьох років.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак додав своє нечітке зобов’язання у тому, що союзники «хочуть переконатися, що ми створимо механізми безпеки для України на довгострокову перспективу».

Але нинішні і колишні посадовці кажуть, що немає консенсусу щодо надання гарантій, а також щодо того, що вони включатимуть і в якому форматі можуть бути використані.

Однак, за словами посадовців, коли політики зараз говорять про «гарантії» і «запевнення», вони, по суті, говорять про обіцянки продовжувати надавати зброю і тренування, а не про конкретні обіцянки стати на захист України.

Частіше ми чуємо про запевнення, ніж про гарантії. Здається, все зводиться до довгострокового надання засобів, які дозволять Україні захистити себе, — сказав дипломат з Центральної Європи.

Обіцянки отримати більше зброї — це не зовсім те, чого хоче Україна. Зеленський дедалі наполегливіше просить — зокрема під час особистої зустрічі з європейськими лідерами в Молдові — про непорушні зобов’язання, які є сходинкою до членства в НАТО.

Деякі посадовці вважають, що дебати про гарантії безпеки відвертають увагу від єдиної гарантії, яка, на їхню думку, насправді має значення: можливого членства в НАТО.

Чи розглядає якась країна серйозно можливість надання Україні справжніх двосторонніх гарантій безпеки? Тільки гарантії за ст. 5 мають значення, — сказав дипломат зі Східної Європи.

Довгострокові поставки озброєнь, на думку цього дипломата, «не є гарантією безпеки».