У Києво-Печерській лаврі молитимуться за упокій Івана Мазепи

У Києво-Печерській лаврі вперше молитимуться за упокій Івана Мазепи

https://racurs.ua/ua/n183921-u-kyievo-pecherskiy-lavri-molytymutsya-za-upokiy-ivana-mazepy.html

Ракурс

Богослужіння з нагоди 325-річчя освячення Всіхсвятської церкви Києво-Печерської лаври, збудованої коштом Івана Мазепи, відбудеться у храмі 11 червня.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

Ця подія стане початком відродження в українській Лаврі традиції вшанування видатних постатей національної історії та культури. А в лаврських храмах лунатиме молитва Богові за Україну, за захисників та захисниць нашої країни та нашого народу, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що за небажання коритися Московії Мазепу ще за життя було піддано анафемі російською імперською церквою. В московському патріархаті «проклинати» Мазепу продовжували й за часів незалежної України, і після початку війни у 2014 році. Тож подія має на меті відновити історичну і духовну справедливість.

Богослужіння стане початком відродження в українській Лаврі традиції вшанування видатних постатей національної історії та культури.

Також за ініціативи Міністерства культури та інформаційної політики України та за підтримки Офісу ЮНЕСКО в Україні буде оголошено про старт реставраційних робіт у церкві Всіх святих, а також презентовано новий проєкт — Музейний центр «Гетьман Іван Мазепа та його доба» (локація — Онуфріївська вежа).

Мазепа та Лавра

Під особливою опікою Івана Мазепи перебувала саме Києво-Печерська лавра. Він був одним з найшанованіших ктиторів Печерської обителі.

Іван Мазепа своїм немалим коштом звів навколо Верхньої території Лаври кам’яні оборонні мури з чотирма сторожовими баштами, включаючи витрати на дві надбрамні церкви — реставрацію Троїцької, що над головною лаврською брамою, та будівництво нової кам’яної надбрамної церкви Всіх лаврських Святих. На останній було поміщено родинний мазепинський герб.

Щедро обдаровуючи Печерську обитель, Мазепа замовив великий дзвін для лаврських потреб і виділив кошти на зведення нової кам’яної дзвіниці.

Саме за гетьманства Мазепи були позолочені бані, розміщені фронтони та декоративні оздоби на головній лаврській соборній церкві Успіння пресвятої Богородиці.

Грандіозне будівництво розгорнулося не тільки в Лаврі, а й по всій Україні. І саме в цей час було створено особливий, оригінальний тип будівель, самобутні архітектурні форми яких дивовижно підкреслили український національний стиль. Це дало підставу сучасним науковцям назвати мистецтво цієї доби — українським бароко, яке часто називають «мазепинським».

Крім будівництва нових, або перебудови старовинних храмів княжої доби, гетьман робив церквам коштовні подарунки. Серед них ікони, хрести, чаші, митри, ризи, дзвони, срiбнi домовини для святих мощей, богослужбові книги, виготовлені з коштовних матеріалів, оправлені та оздоблені золотом, сріблом, коштовним камінням, парчею, оксамитом та шовком.