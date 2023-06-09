МЗС відреагувало на передачу Угорщині українських полонених. Фото:

https://racurs.ua/ua/n183929-mzs-vidreaguvalo-na-peredachu-ugorschyni-ukrayinskyh-polonenyh.html

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Заяву угорської влади про передачу з росії до Угорщини 11 військовополонених із Закарпаття прокоментували в українському МЗС.

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Український уряд не був поінформований про відповідні перемовини між угорською та російською сторонами, а про передачу 11 військовополонених Україна дізналася із заяв віце-прем‘єр-міністра Угорщини. Про це речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив у Facebook.

У п’ятницю, 9 червня, до МЗС запросили тимчасового повіреного Угорщини для предметної розмови. Київ звернувся до Будапешта за детальною інформацією про громадян та дозволом на доступ до них консула.

Під час зустрічі окремо наголосили на необхідності координації взаємодії із таких чутливих питань, як звільнення військовополонених, — наголосив Ніколенко та додав, що звільнення українських військовополонених — це завжди гарна новина.

Нагадаємо, 8 червня російська православна церква заявила, що передала Угорщині групу українських військовополонених родом із Закарпаття. Передача відбулася нібито на прохання угорської сторони.

А сьогодні віце-прем'єр-міністр Угорщини Жолт Шем'єн підтвердив передачу 11 українських військовополонених, але ніяких подробиць не розповів.