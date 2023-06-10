Рівень води у затоплених районах Херсонської та Миколаївської областей знижується

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Українські офіційні особи заявили, що рівень води у районах, затоплених після руйнування Каховської ГЕС, почав падати.

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На правому березі залишаються затопленими 35 населених пунктів, 3 тис. 763 будинки перебувають під водою, але вода поступово спадає, повідомив голова Херсонської військової адміністрації Олександр Прокудін.

Повінь, спричинена пошкодженням Каховської греблі рано вранці у вівторок, змусила тисячі людей залишити свої будинки, порушила водопостачання та викликала загрозу екологічній та гуманітарній катастрофі.

За словами Прокудіна, рівень води в його регіоні протягом п’ятниці знизився в середньому з 5,38 до 5 метрів.

За його словами, із Херсонської області евакуйовано 2 тис. 588 осіб.

Станом на вечір 9 червня У Херсоні рівень води знизився на 60 см, у селах Козацькому, Веселому та тимчасово окупованій Новій Каховці — на 1,5 м. На окупованій території ситуація залишається критичною.

Під час евакуації мешканців з підтоплених територій росіяни знову обстріляли Херсон — поранень зазнали троє людей.

Колега Прокудіна на Миколаївщині Віталій Кім повідомив, що там рівень води теж почав падати.