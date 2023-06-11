Росіяни заявили про атаку морськими безпілотниками російського розвідувального корабля в Чорному морі

Росіяни заявили про атаку морськими безпілотниками російського розвідувального корабля "Приазов'я" в Чорному морі

https://racurs.ua/ua/n183983-rosiyany-zayavyly-pro-ataku-morskymy-bezpilotnykamy-rosiyskogo-rozviduvalnogo-korablya-v-chornomu.html

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Міноборони росії стверджує, що їхній корабель «Приазов'я», що виконує охорону маршрутів пролягання газопроводів «Турецький потік» і «Блакитний потік» у південно-східній частині Чорного моря, був атакований.

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Окупанти звинувачують в атаці українських військових, які нібито для цього використали шість морських швидкохідних безекіпажних катерів.

Українська сторона ці заяви не коментувала.

Росіяни стверджують, що корабель не отримав пошкоджень, а всі дрони були знищені вогнем зі штатного озброєння.

Прес-служба московитів пише, що корабель «Приазов'я» виконував завдання з охорони газопроводів «Турецький потік» та «Блакитний потік». Напад стався за 300 кілометрів від Севастополя.

Крім того, відомство стверджує, що під час атаки у повітряному просторі Чорного моря вів розвідку американський стратегічний розвідувальний безпілотник RQ-4B Global Hawk.

24 травня міноборони рф заявило, що корабель «Іван Хурс», який забезпечував безпеку газопроводів «Турецький потік» та «Блакитний потік», зазнав атаки трьох морських безпілотників.

Наступного дня в українських телеграм-каналах поширився відеозапис атаки безпілотників. «Українська правда» з посиланням на своє джерело у військових колах писала, що в результаті атаки корабель отримав значні пошкодження корпусу та обладнання.

Проте 26 травня у соцмережах з’явилися відеозаписи «Івана Хурса» у бухті Севастополя. На кораблі видимих ушкоджень не було.