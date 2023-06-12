Україна отримає додаткові американські системи ППО Patriot

https://racurs.ua/ua/n184014-ukrayina-otrymaie-dodatkovi-amerykanski-systemy-ppo-patriot.html

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Компанія Raytheon планує виготовити ще п’ять батарей ЗРК Patriot для України до кінця 2024 року.

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Про це повідомив виконавчий директор компанії Raytheon Technologies Грег Хейс у коментарі The Wall Street Journal.

Компанія планує виготовити ще п’ять батарей ЗРК Patriot для України до кінця 2024 року.

Грег Хейс зазначив, що компанія була дуже вражена ефективністю комплексу Patriot, який разом з іншими системами ППО допомагає перехоплювати майже 90% російських цілей.

За його словами, Україна «налаштувала програмне забезпечення ЗРК Patriot, щоб воно могло відстежувати та знищувати гіперзвукові ракети, що летять удвічі швидше, ніж було розроблено».

WSJ пише, що Україна наразі має у своєму розпорядженні ракети PAC-2, які для ураження повітряної цілі використовують вибухову бойову частину з уражаючими елементами, і PAC-3, які знищують ракету чи літак на високій швидкості методом прямого кінетичного удару.

Зазначимо, що Сполучені Штати офіційно не повідомляли про плани передати Україні додаткові системи Patriot. Однак українська влада закликала інші країни долучитися до посилення української протиповітряної оборони шляхом передачі таких комплексів.

Компанія Raytheon Technologies планує значно збільшити виробництво Patriot — до 12 систем на рік.

Нагадаємо, в останній пакет військової допомоги від США увійшли додаткові ракети для систем протиповітряної оборони Patriot.