У Генштабі підтвердили успіхи ЗСУ у наступальній операції на Бердянському напрямку

ЗСУ мають успіх у наступальній операції на Бердянському напрямку.

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Про це 13 червня повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов.

Він розповів, що в ході ведення наступальної операції війська ударного угруповання Сил оборони України протягом минулої доби на Бердянському напрямку просунулися від 500 м до 1 км. Площа території, взятої під контроль, — до трьох квадратних кілометрів.

Під час прямого включення з Military Media Center речник Генштабу повідомив, що на Бахмутському є успіх у районі Берхівського водосховища. Просування наших військ за минулу добу склало 250 м.

На Торецькому напрямку ЗСУ просунулися на 200 м.

ЗСУ знищили близько чотирьох ворожих рот на Таврійському напрямку, повідомляє командувач угрупуванням військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

Знищено та пошкоджено 25 одиниць військової техніки противника: шість танків, п’ять БМП, МТЛБ (броньований багатоцільовий транспортер-тягач), гаубиця 2С19 «Мста-С» та автомобільна техніка. Також було знищено склади з боєкомплектом ворога.