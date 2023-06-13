Елізабет Гілберт, яка написала «Їсти, молитися, любити», через критику українців відклала вихід нового роману, дія якого відбувається у Сибіру

https://racurs.ua/ua/n184044-elizabet-gilbert-yaka-napysala-yisty-molytysya-lubyty-cherez-krytyku-ukrayinciv-vidklala.html

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Американська письменниця Елізабет Гілберт заявила, що переносить вихід свого нового роману, дія якого відбувається у Сибіру через реакцію українських читачів. Про це вона розповіла у своєму твіттері.

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Новий роман Гілберт The Snow Forest (Сніговий ліс), дія якого відбувається в Сибіру, повинен був вийти 13 лютого 2024 року, незадовго до другої річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну. У книзі розповідається про сім’ю, яка у 1930-х роках вирішує протистояти радянській владі.

Гілберт заявила, що «відкоригує курс» і «наразі не час для публікації цієї книги», — сказала вона.

В основі «Снігового лісу» лежить історія сім’ї Ликових, які провели понад 40 років у сибірській глушині, практично не спілкуючись з людьми. За словами Гілберта, на написання роману її надихнула ізоляція під час пандемії.

У коментарях, що з’явилися у її стрічці, люди вказували, що дата виходу книги у лютому 2024 року збігатиметься з річницею війни. Інші порівнювали публікацію книги, що «славить» росіян, з «написанням книги про хоробрих німців у 1940-х роках».

Письменниця розповіла, що останнім часом отримала велику кількість повідомлень від українських читачів, які висловили своє обурення через те, що вона вирішила випустити зараз книгу, дія якої відбувається в росії.

Я читаю ці повідомлення та поважаю їх. Зараз не час для публікації цієї книги. Я не хочу додавати болю людям, які вже зазнають і продовжують зазнавати тяжких страждань, — заявила Гілберт.

Як зазначає The New York Times, до 12 червня ця ще неопублікована книга одержала сотні негативних відгуків на сайті Goodreads. При цьому рішення Гілберт скасувати вихід книги викликало подив у літературній спільноті, яка сприйняла подію як самоцензуру, пише газета.

Елізабет Гілберт — автор кількох книг, у тому числі мемуарів «Їсти, молитися, любити», які вийшли 2006 року. Ця книга протрималася 187 тижнів у списку бестселерів The New York Times. У 2010 році за книгою вийшов фільм, головну роль у якому виконала Джулія Робертс.