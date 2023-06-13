Доларові мільйонери масово тікають з росії та Китаю. Фото:

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Еміграція багатих росіян з рф набирає обертів, а почалася вона після повномасштабного вторгнення країни-агресора в Україну.

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У 2022 році з росії виїхали 8 тис. 500 доларових мільйонерів. А у 2023 році відтік прогнозується на рівні в 3 тис. доларових мільйонерів. Багатії бояться втратити свої активи через повномасштабну війну. Про це свідчать дані дослідження Private Wealth Migration Report 2023 британської консалтингової компанії Henley & Partners.

За даними рейтингу, на першому місці по еміграції мільйонерів посідає Китай, бо торік з цю країну залишили 10 тис. 800 багатих громадян. Відтік доларових мільйонерів у цьому році може сягнути 13 тис. 500 багатіїв. Для КНР такий відтік є критичним у міру уповільнення зростання китайської економіки.

На другій сходинці по еміграції мільйонерів знаходиться Індія — торік її залишили 7 тис. 500 мільйонерів, а цьогоріч прогнозується на рівні 6 тис. 500 осіб.

А найбільш привабливими для мільйонерів залишаються Австралія, Об'єднані Арабські Емірати та Сінгапур.

Нагадаємо, у березні австрійська банківська група Raiffeisen Bank International (RBI) почала розглядати продаж або відокремлення російського Райффайзенбанку. Група в цілому обіцяла зменшувати свою бізнес-активність на території рф.