РЗСО «Хаймарс». Фото: Samuel Fletcher

https://racurs.ua/ua/n184064-odyn-den-boyovoyi-roboty-himars-na-peredoviy-pokazaly-na-video.html

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Реактивні системи залпового вогню американського виробництва HIMARS працюють на передовій.

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Ця РСЗО саме та зброя, без якої досягти перелому у війні Україні було б дуже важко. Один день бойової роботи системи показали військові журналісти, які поспілкуватися з екіпажем «Хаймарсів» та з’їздити з ними на бойову роботу. Про це йдеться у ролику, який 13 червня опублікували на YouTube-каналі «Військове телебачення України».

Військові зазначають, що в рамках безпеки відео демонструється зі значною затримкою.

Як відомо, M142 HIMARS — універсальні пускові установки реактивних систем залпового вогню, які ведуть вогонь некерованими реактивними снарядами на відстань до 45 км, високоточними ракетами M30 та M31 на дальність до 70 км та балістичними тактичними ракетами ATACMS на відстань до 300 км. Вартість HIMARS M270 становить 5,1 млн дол.

Нагадаємо, американські ракетні системи HIMARS, які перебувають на озброєнні ЗСУ, чудово зарекомендували себе у війні з російською федерацією. Десятки знищених складів, сотні одиниць техніки, тисячі окупантів — все це робота «Хаймарсів».

Зокрема, ці системи потужно вдарили по розташуванню військової техніки та живої сили російських окупантів у Бахмуті та знищили автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж «Житель» на Донецькому напрямку.