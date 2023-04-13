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Ракурс
Знищення російської станції постановки перешкод, скріншот відео

Російського «Житєля» знищили ударом HIMARS (ВІДЕО)

13 кві 2023, 09:06
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Сили спеціальних операції (ССО) разом із Силами оборони «хаймарснули» важливу ціль — автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж «Житель».


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Станція розташовувалася досить далеко за лінією зіткнення на Донецькому напрямку. Відповідне відео сьогодні, 13 квітня, опубліковане в Telegram-каналі ССО.

На Донецькому напрямку оператори ССО України разом з підрозділами Сил оборони провели комплекс заходів, в ході яких виявили позицію автоматизованої станції постановки перешкод Р-330Ж «Житель», — вказано в описі відео. — Координати оперативно передали побратимам одного з ракетно-артилерійських підрозділів, які чудово знають свою роботу.

На відео показано момент точного ураження станції ракетою, випущеною з M142 HIMARS.

Коли саме сталася вказана подія, не уточнюється.

Джерело: Ракурс


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