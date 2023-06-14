Україна отримає чіткий сигнал щодо членства в НАТО на саміті у Вільнюсі. Фото: Житомирська РДА

https://racurs.ua/ua/n184085-ukrayina-otrymaie-chitkyy-sygnal-schodo-chlenstva-v-nato-na-samiti-u-vilnusi-stoltenberg.html

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На саміті НАТО у Вільнюсі країни-члени надішлють чіткий сигнал підтримки та солідарності з Україною.

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У Північноатлантичному альянсі ще тривають консультації щодо того, яким буде формулювання Вільнюського саміту щодо майбутнього приєднання України до Альянсу. Країни-члени ще не погодили позицію щодо механізму руху України до НАТО, але дійшли згоди щодо низки ключових позицій. Про це 14 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив під час брифінгу.

Союзники дійшли згоди щодо українського членства. Ми погодились, що двері НАТО — відчинені… Ми також погодились, що Україна стане членом Альянсу, — зазначив він.

За словами генсека, завдяки західній допомозі Сили оборони України розпочали контрнаступ та просуваючись вперед, звільняють окуповані росіянами території.

Столтенберг додав, що на цьому тижні міністри обговорять, як посилити оборону НАТО за допомогою нових регіональних планів для захисту територій союзників за допомогою сил, які перебувають у високому рівні готовності.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг позитивно оцінив контрнаступ ЗСУ, але наголосив, що не варто чекати значних успіхів на полі бою вже зараз.