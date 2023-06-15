У білорусі дозволили відкривати кримінал на небіжчиків

https://racurs.ua/ua/n184111-u-bilorusi-dozvolyly-vidkryvaty-kryminal-na-nebijchykiv.html

Ракурс

Нижня палата парламенту білорусі — Палата представників — ухвалила законопроект, який дозволить правоохоронним органам порушувати кримінальні справи проти померлих людей.

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Як повідомляє «Дзеркало», законопроект вносить зміни до статті Кримінального кодексу щодо обставин, які виключають провадження у кримінальній справі. Відповідно до нього можна буде порушувати справи проти померлих людей за статтями про злочини, які не мають терміну давності — наприклад, це підготовка чи ведення агресивної війни, тероризм, геноцид, екоцид, порушення законів та звичаїв війни.

Представляти в суді інтереси померлої людини зможуть її родичі. Для цього вони мають подати відповідну заяву. У випадку, якщо родичі вирішили не брати участь у процесі або їх не змогли знайти, інтереси обвинуваченого представлятиме призначений адвокат.

«Белта» уточнює, що поправки до КК підготувала Генпрокуратура, яка з 2021 року веде «дослідження обставин геноциду білоруського народу в роки Великої Вітчизняної війни (так у рф та білорусі називають Другу світову війну — „Ракурс“) та післявоєнний період» з метою встановлення осіб, причетних до геноциду та їх кримінального переслідування.

Закон набуде чинності після того, як його схвалить Рада Республіки (верхня палата парламенту) та підпише самопроголошений президент лукашенко.