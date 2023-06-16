росія підтягує резерви з другої лінії - ЗСУ на півдні просунулися на відстань до 1 км

https://racurs.ua/ua/n184147-rosiya-na-pivdni-pidtyaguie-rezervy-z-drugoyi-liniyi.html

Ракурс

Війська рф на першій лінії оборони на півдні подекуди підтягують свої війська з другої лінії оборони. Ворог чинить шалений опір.

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Про це 16 червня заявив речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

Ворог створив оборонні інженерні загородження, і кожен метр звільненої території дається з великими труднощами, — зауважив він.

Українські військові продовжують наступальні дії та закріплюються на досягнутих рубежах, зокрема на Мелітопольському, Бердянському та Маріупольському напрямках.

Тут відбуваються наші контратаки та робота на флангах контратак, на окремих ділянках фронту, — сказав речник.

Шершень додав, що Сили оборони просунулись на Таврійському напрямку на відстань від 200 м до 1 км.

За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більш як чотири роти.

Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 16 червня розповів, що ворог надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — протягом доби відбулось 21 бойове зіткнення.

Авіація сил оборони за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також наші бійці знищили три розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, три райони зосередження особового складу противника та чотири артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, дві станції радіоелектронної боротьби та ще два важливих об'єкти противника.