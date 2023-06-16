У лісі біля Бучі почали масово детонувати боєприпаси

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У Бучанському районі почали масово детонувати боєприпаси

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Сталося це через ракетний обстріл: від уламків ракет загорілася трава і почали вибухати залишені окупантами снаряди. Поліцейські Київщини закрили територію і виставили патруль, щоб місцеві жителі не травмувалися, доки ДСНС ліквідує наслідки вибухів.

Через ракетний обстріл Київщини та загоряння лісового масиву поблизу Здвижівки почали вибухати залишені окупантами снаряди. Детонація відбувається на колишніх позиціях армії рф. Поліцейські Київщини зарежимили територію, виставили патрулі для того, щоб унеможливитися травмування жителів, доки ДСНС ліквідує наслідки вибухів, — написав очільник обласної поліції Андрій Нєбитов у Телеграм.

Нагадаємо, внаслідок масштабної ворожої ракетної атаки 16 червня на Київщині були пошкоджені приватні будинки, є потерпілі жителі.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що вдалося збити усі ворожі ракети — шість «Кинджалів» і шість «Калібрів». Росія атакувала ними Україну в той час, коли до Києва прибули лідери країн Африки.