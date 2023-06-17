Росіяни окопуються в Криму, очікуючи контрнаступу ЗСУ – супутникові фото і відео

https://racurs.ua/ua/n184175-rosiyany-okopuutsya-v-krymu-ochikuuchy-kontrnastupu-zsu-suputnykovi-foto-i-video.html

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Окупаційна армія країни-агресора росії збудувала численні лінії оборони від адміністративного кордону з Україною до Джанкоя. Про це свідчать нові супутникові фото півострова, зафіксовані Planet Labs.

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Зі слів військових експертів, поява укріплень свідчить про підготовку російських сил до оборони під час наступальної операції Збройних сил України.

Більшість окопів, згідно зі світлинами, зведені армією рф вже після її відступу з Херсона.

На супутникових фото північної частини Криму видно, що воєнні злочинці рф нерідко зводять фортифікації впритул до сіл або навіть у населених пунктах.

Журналісти показали нові супутникові знімки оборонних споруд біля села Філатівка, КПВВ Армянськ, міста Красноперекопська та у Джанкойському районі.

Нагадаємо, 12 червня Головне управління розвідки Міністерства оборони України попередило, що росіяни мінують завод «Кримський титан» у тимчасово окупованому Вірменську та готують терористичний акт із викидом близько 200 тонн аміаку.