Данія готова передати ЗСУ винищувачі F-16 — названо умову

https://racurs.ua/ua/n184179-daniya-gotova-peredaty-zsu-vynyschuvachi-f-16-nazvano-umovu.html

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Данія готова передати Збройним силам України винищувачі F-16 за умови схвалення США як країни-виробника цих багатофункціональних літаків. Про це заявив виконуючий обов’язки міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, повідомляє Radio 4.

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Україні потрібні літаки. Більше, ніж будь-коли, якщо вони хочуть виграти свою боротьбу. Це стосується і данських винищувачів F-16, — сказав Поульсен.

Копенгаґен має 43 винищувачі F-16, 30 з яких активно використовуються. Однак зараз Данія замінює F-16 на більш сучасні малопомітні винищувачі-бомбардувальники п’ятого покоління F-35.

Раніше Поульсен запропонував організувати навчання українських льотчиків на винищувачах F-16 на території Данії. З його слів, розроблений спільно з Нідерландами план передбачає навчання українців на F-16 на данській базі Військово-повітряних сил Скрюдструп у Південній Ютландії.