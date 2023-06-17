Україні не спрощуватимуть шлях до НАТО — Байден

https://racurs.ua/ua/n184185-ukrayini-ne-sproschuvatymut-shlyah-do-nato-bayden.html

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Президент США Джо Байден заявив, що виступає проти того, щоб спростити вимоги для України на шляху до членства в НАТО. Про це він сказав ЗМІ сьогодні перед відльотом до Філадельфії, пише CNN.

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Сполучені Штати не створюватимуть особливих умов для вступу України в НАТО, вона має відповідати тим самим стандартам. Тож ми не збираємося полегшувати це завдання, — цитує Байдена агентство AFP.

Я думаю, що вони зробили все, що стосується демонстрації здатності до військової координації. Але є питання, чи є безпечною їх система? Чи вона некорумпована? Чи відповідає вона усім стандартам, яких дотримуються усі члени НАТО?, — сказав він.

Напередодні американське видання Politico повідомило, що американський лідер обговорював із генсекретарем НАТО Єнсом Столтенбергом вступ України в Північноатлантичний альянс без виконання обов’язкового План дій щодо членства в НАТО, який передбачає реформи не лише у військовій сфері. Такий формат вступу України міг бути застосований після закінчення російсько-української війни. Politico також зазначало, що усе більше держав-членів НАТО підтримують спрощений вступ України.

Нагадаємо, на липневому саміті НАТО у Вільнюсі Україна прагне також домогтись чітких формулювань щодо перспективи отримання членства в Північноатлантичному альянсі.