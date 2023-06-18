Наслідки паводків на Прикарпатті, фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n184202-pavodky-rozmyly-dorogy-na-prykarpatti-foto-video.html

Ракурс

На Прикарпатті паводки розмили дороги у кількох районах.

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Про це сьогодні, 18 червня, у своєму Telegram-каналі повідомила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Зазначається, що станом на ранок сьогоднішнього дня ситуація така:

у Верховинському районі опади послабились, але все ще залишається високим рівень води у річці Чорний Черемош. У Білоберізкій громаді ускладнені проїзди до сіл Пробійнівка та Грамотне. Ведеться робота щодо відновлення проїзду до села Явірник та прикордонної застави Шибени;

у Надвірнянському районі ввечері 17 червня через стрімке підняття рівня води в гірських потічках було пошкоджено транспортне сполучення до села Вороненко Поляницької громади зі сторони Ворохти. Там проживають до 400 людей. Протягом ночі дорожні служби проводили відновлювальні роботи ділянки, щоби забезпечити проїзд транспорту;

в Івано-Франківському районі проти ночі 17 червня в селі Кричка Солотвинської громади було пошкоджено ділянку дороги на вулиці Івана Франка, через що був відсутній проїзд до п’яти житлових будинків. Після спаду рівня води заплановано провести роботи з очищення русла місцевої водойми.

За даними служб, потягом доби 18−19 червня на рiчках області очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,3−1 м. У басейнах Прута i Дністра, особливо на гірських притоках — на 0,5−1,5 м, — зазначає Онищук. — ❗️Місцями можливе формування значного схилового стоку, в гiрських районах iснує загроза локальних селевих потокiв.

Подолання наслідків стихії триває, ведуться роботи на пошкоджених ділянках автошляхів.

У ДСНС закликають туристів утриматися від походів у гори.