Боєкомплекти росіян з дивним маркуванням зафіксували в Маріуполі. Фото:

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Ракурс

Боєкомплекти російської армії з незрозумілим маркуванням помітили в тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області.

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Їх постачання відбувалось у бік Бердянська понад морем. Ці боєприпаси зберігаються не в стандартних (зелених) ящиках, а в ящиках природного кольору деревини. Це можуть бути нові російські снаряди, або снаряди, які якась країна надала російській федерації. Про це радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у Telegram.

Крім того, в Маріуполі на території Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча окупанти почали ремонтувати гармати. В середньому раз на тиждень відбувається постачання на ремонт гармат середнього калібру. Надходять на ремонт гармати переважно з Бердянського напряму.

Нагадаємо, ситуація в окупованому Маріуполі стає з кожним днем все більш напруженою. Загарбники з росії бояться контрнаступу Збройних сил України й тому посилюють контроль за цивільним населенням. Партизанів ворог шукає навіть серед місцевих дітей.