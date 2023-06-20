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Ракурс
Київ веде переговори із західними компаніями щодо виробництва зброї

Київ веде переговори із західними компаніями щодо виробництва зброї

20 чер 2023, 11:58
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Україна має підтримку США і Великої Британії, а також веде діалог з компаніями з Німеччини, Італії, Франції та Східної Європи щодо виготовлення озброєння.


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Ми ведемо з ними дуже детальні дискусії. І ми впевнені, що у нас будуть підписані контракти протягом наступних кількох місяців. Ми обговорюємо різні рівні співпраці. І деякі компанії кажуть, що вони готові прийти, інвестувати й виробляти безпілотники, — заявив заступник міністра з питань європейської інтеграції Сергій Боєв.

Він додав, що майбутнє стримування агресії вимагатиме потужної оборонної промисловості в Україні, сильних українських Збройних сил.

На Паризькому авіасалоні в понеділок Боєв зробив пропозицію виробникам безпілотників: від великих міжнародних оборонних фірм і до малих постачальників, але не розкрив деталей щодо назв компаній. Переговори про виготовлення безпілотників можуть тривати довше, але виробництво в Україні може стати ефективним способом скористатися наявним досвідом щодо безпілотників.

Нагадаємо, 14 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц представив Стратегію національної безпеки, яку раніше ухвалив уряд країни. Одним із пунктів у документі визначено мету витрачати 2% ВВП країни на оборону в середньому впродовж кількох років.

Джерело: Ракурс


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