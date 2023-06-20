Води немає взагалі — як зараз виглядає Каховське водосховище

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У Каховському водосховищі, яке розташоване неподалік тимчасово окупованого Енергодара, не залишилося води. За оцінками фахівців, загрози для Запорізької АЕС наразі немає. Проте за кілька місяців територія водосховища може перетворитися на пустелю.

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Раніше сьогодні сталося відомо, що внаслідок підриву воєнними злочинцями росії Каховської ГЕС рівень води впав до 31 см. Після повені у низці населених пунктів підтопленими залишаються 818 будинків. Понад 2 тис. 700 людей були евакуйовані у Херсонській області, зокрема 309 дітей та 80 маломобільних осіб. Також із зони затоплення вдалося евакуювати 284 тварини.

На ранок 20 червня продовжується поступове зниження рівня води, наразі її показник становить 0,31 м (з початку доби рівень знизився на 8 см).

Водночас компанія Planet Labs опублікувала супутникові знімки, на яких зафіксоване Каховське водосховище до і після підриву російськими військами гідроелектростанції. Так, викладений знімок, зроблений 5 червня — за день до теракту та фото водосховища станом на 17 червня.

В «Укргідроенерго» 20 червня повідомили, що рівні води Каховського водосховища сягнули нижчих показників за мінімальні критичні значення, необхідних для роботи водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях.