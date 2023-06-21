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Росіяни підтвердили ліквідацію полковника під час удару ЗСУ по Арабатській стрілці
Росіяни підтвердили ліквідацію полковника під час удару ЗСУ по Арабатській стрілціhttps://racurs.ua/ua/n184304-rosiyany-pidtverdyly-likvidaciu-polkovnyka-pid-chas-udaru-zsu-po-arabatskiy-strilci.htmlРакурс
У санаторії на Арабатській стрілці Збройні сили України ліквідували полковника внутрішньої служби рф Сергія Постовалова. Удар стався 10 червня 2023 року.
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Ліквідацію офіцера підтвердили офіційно російські силовики. 53-річний Постовалов працював у керівництві окупаційного так званого міністерства внутрішніх справ рф на Херсонщині.
Раніше Постовалов служив у Воронежі, де був заступником начальника місцевої міліції, але після окупації приїхав до Херсонщини.
Російські ЗМІ пишуть, що він загинув внаслідок ракетного удару ЗСУ по Арабатській стрілці під час візиту російського віце-прем'єра Дениса Мантурова. Останки Постовалова довго визначали по ДНК.