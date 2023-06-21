Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Росіяни підтвердили ліквідацію полковника під час удару ЗСУ по Арабатській стрілці

Росіяни підтвердили ліквідацію полковника під час удару ЗСУ по Арабатській стрілці

21 чер 2023, 11:03
999

У санаторії на Арабатській стрілці Збройні сили України ліквідували полковника внутрішньої служби рф Сергія Постовалова. Удар стався 10 червня 2023 року.


.

Ліквідацію офіцера підтвердили офіційно російські силовики. 53-річний Постовалов працював у керівництві окупаційного так званого міністерства внутрішніх справ рф на Херсонщині.

Раніше Постовалов служив у Воронежі, де був заступником начальника місцевої міліції, але після окупації приїхав до Херсонщини.

Російські ЗМІ пишуть, що він загинув внаслідок ракетного удару ЗСУ по Арабатській стрілці під час візиту російського віце-прем'єра Дениса Мантурова. Останки Постовалова довго визначали по ДНК.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів