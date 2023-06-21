Зеленський визнав, що наступ ЗСУ йде повільніше, ніж хотілося б - Але це не голлівудське кіно

https://racurs.ua/ua/n184310-zelenskyy-vyznav-scho-nastup-zsu-yde-povilnishe-nij-hotilosya-b-ale-ce-ne-gollivudske-kino.html

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Напередодні конференції у Лондоні з відновлення України її президент Володимир Зеленський дав інтерв’ю Бі-Бі-Сі, де пояснив своє бачення майбутнього країни.

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Зеленський визнав, що за кілька тижнів після початку контрнаступу України просування на полі бою йде «повільніше, ніж хотілося б».

Деякі люди сприймають це як голлівудський фільм і чекають на результати прямо зараз. Це не так, — сказав він Бі-бі-сі. — На карту поставлено життя людей.

Україна стверджує, що під час контрнаступу їй вдалося звільнити вісім населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях. За даними українського міноборони, українські військові просунулися в глибину до 7 км, а звільнена на півдні площа становить 113 кв. км.

Зеленський пояснив, що наступ іде непросто, бо російські військові замінували 200 тис. кв. кілометрів української території.

Чого б хтось не хотів, включаючи спроби тиску на нас, за всієї поваги, але ми просуватимемося на полі бою так, як вважатимемо за потрібне, — додав президент.

Зеленський не став уточнювати, хто саме робить в Україні подібні спроби тиску.

Нагадаємо, військові експерти протягом останніх місяців застерігали, що в умовах, коли Україні відмовляють у наданні необхідних типів озброєння, включаючи винищувачі та ракети дальнього радіусу дії, розраховувати на швидкий та ефективний контрнаступ буде важко.

Під час бесіди Зеленський заявив про необхідність надання Україні гарантій безпеки з боку НАТО, але наголосив, що зрештою метою є членство в оборонному Альянсі.

Нагадаємо, 21−22 червня політичні та ділові лідери з усього світу зібралися у Лондоні на дводенну конференцію з відновлення України.

Реконструкція України коштуватиме щонайменше 411 млрд дол. Такі дані Світовий банк наводив у березні, але відтоді через бойові дії, що продовжуються, ця цифра, швидше за все, збільшилася. У найближчій перспективі Україні потрібно 14 млрд дол. від міжнародних донорів, щоби пережити цей рік, вважає Світовий банк.

За словами віце-президента організації Ганни Б'єрде, ці гроші підуть на «основні соціальні витрати», такі як пенсійні виплати, охорона здоров’я та зарплати лікарям та вчителям. Вони також допоможуть профінансувати терміновий ремонт інфраструктури, яка має вирішальне значення для функціонування зруйнованої економіки.

Британія надасть кредитні гарантії на суму 3 млрд дол. протягом трьох років за кредитами Україні від Світового Банку, заявив британський прем'єр Ріші Сунак на конференції.

Як ми спостерігали у Бахмуті та Маріуполі, те, що росія не може забрати, вона знищує. І те саме вони хочуть зробити з економікою України, — йдеться у заяві прем'єр-міністра.

За словами Зеленського, він сподівається не просто на відновлення, а на трансформацію України: