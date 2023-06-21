Китай відреагував на слова Байдена про “диктатора Сі”

https://racurs.ua/ua/n184317-kytay-vidreaguvav-na-slova-baydena-pro-dyktatora-si.html

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Офіційний Пекін заявив, що президент США Джо Байден здійснив «публічну політичну провокацію», назвавши лідера Китаю Сі Цзіньпіна «диктатором».

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Про це сказала речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін на брифінгу у Пекіні 21 червня, пише видання Bloomberg.

Мао Нін назвала коментарі американського президента «безвідповідальними».

Це суперечить основним фактам і дипломатичним протоколам, серйозно порушує політичну гідність Китаю і є публічною політичною провокацією, — заявила спікер зовнішньополітичного відомства Піднебесної.

Вчора Байден під час благодійного заходу у Каліфорнії зазначив, що китайський лідер був приголомшений шпигунською кулею, яка пролетіла над США на початку цього року, і сказав, що «він не знав, що вона там була».

Це і є найбільшим збентеженням для диктаторів — коли вони не знають, що сталося, — вказав Байден.

Коментарі президента США і відповідь Китаю демонструють, наскільки крихкими залишаються зв’язки між найбільшими економіками світу. Вашингтон і Пекін мають фундаментальні розбіжності у галузі технологій, торгівлі, права людини і Тайваню. Водночас заява Байдена про диктатора Сі Цзіньпіна пролунала на тлі візиту в Пекін держсекретаря США Ентоні Блінкена, який відбувся 18−19 червня.

Нагадаємо, Блінкен провів переговори з міністром закордонних справ Цинь Ганом, які у Державному департаменті назвали «змістовними і конструктивними». Очільник американського зовнішньополітичного відомства зустрівся також із Сі Цзіньпіном. Ці переговори стали першою зустріччю такого рівня між США й Китаєм із 2018 року.