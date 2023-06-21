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Ракурс
СБУ оприлюднила чорний список російських “партій війни”

СБУ оприлюднила чорний список російських «партій війни»

21 чер 2023, 17:40
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Служба безпеки України сьогодні опублікувала список політичних партій та громадських організацій країни-агресора росії, які схвалюють вторгнення в Україну та загрожують державній безпеці нашої країни. Будь-яка співпраця з цими організаціями заборонена.


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Встановлено, що програмні цілі цих організацій та заклики їхніх лідерів спрямовані на схвалення російської збройної агресії і знищення української державності та громадян нашої країни, — вказує прес-служба СБУ.

Наразі до цього переліку увійшли п’ять політсил та вісім громадських об'єднань рф.

Зокрема, до списку увійшли:

В СБУ наголосили, що будь-яка суспільно-політична або господарська діяльність цих партій та об'єднань рф на території України заборонена.

Також з цими партіями та організаціями кремля заборонено співпрацювати українським партіям, громадським рухам та фондам.

Джерело: Ракурс


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