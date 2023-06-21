Після війни очікується бум розвитку ВПК — Шмигаль

https://racurs.ua/ua/n184326-pislya-viyny-ochikuietsya-bum-rozvytku-vpk-shmygal.html

Ракурс

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що після війни в Україні очікується бум розвитку військово-промислового комплексу. Про це очільник Кабінету міністрів розповів під час виступу на Ukraine Recovery Conference у Лондоні.

.

Ми визначили п’ять ключових сегментів, які формуватимуть основу відновлення і трансформації нашої економіки, — сказав глава уряду.

Шмигаль відзначив великий потенціал в енергетичному секторі України, видобутку та зберіганні газу, а також у гідроенергетиці.

Уже зараз європейські глобальні компанії розглядають можливість будівництва виробничих потужностей в Україні. Після війни ми очікуємо справжнього буму в розвитку цього сектору в Україні, — додав прем'єр.

Також Шмигаль заявив, що після війни може подвоїтись зростання сільського господарства. Окрім цього, глава уряду згадав про ІТ-галузь.

Ми амбітно налаштовані стати одним із лідерів. Ми пропонуємо найкращі умови для залучення приватного сектору. Ті, хто інвестує в Україну сьогодні, матимуть надзвичайні можливості та перспективи в найближчі роки, — підсумував Шмигаль.

Нагадаємо, Україна ставить за мету за десять років збільшити валовий внутрішній продукт (ВВП) до 1 трлн дол. За словами міністра економіки Юлії Свириденко, у 2022 році ВВП України впав із понад 200 млрд дол. до 161 млрд дол. Зростання за десять років до 1 трлн дол. означає щорічне збільшення номінального ВВП України в доларах на 20%. Свириденко зазначила, що відновлення України потребуватиме від 500 млрд дол. до 900 млрд дол.