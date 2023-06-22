Україна отримає додаткові 1,75 млрд доларів допомоги через Світовий банк

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Україна завдяки союзникам отримає ще 1,75 млрд дол. фінансової підтримки через Світовий банк у вигляді гарантованих позик та грантів.

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Про це повідомила прес-служба Світового банку.

Група Світового банку оголосила про надання додаткової фінансової підтримки Києву у рамках проекту PEACE («Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні»).

Це фінансування складається з гарантованої Сполученим Королівством позики Світового банку на суму 500 млн дол., гранту на суму 1,25 млрд дол. від Сполучених Штатів та гранту на суму 15 млн дол. від уряду Фінляндії, — йдеться у повідомленні.

Додаткові кошти спрямують на підтримку сфери охорони здоров’я, освіти, виплату пенсій, програми соціальної допомоги та фінансування заробітної плати працівників, які надають основні державні послуги. Кошти перекажуть Україні після того, як Світовий банк отримає відповідне підтвердження про здійснення узгоджених витрат.

Нагадаємо, з червня 2022 року через проект Світового банку фінансуються зарплати і соціальні виплати близько 13 млн українців, серед яких 10 млн пенсіонерів, 500 тис. освітян, 145 тис. держслужбовців, 56 тис. працівників ДСНС та понад 3 млн отримувачів соціальної допомоги та внутрішньо переміщених осіб.

Разом з цим пакетом допомоги, обсяги мобілізованого Світовим банком екстреного фінансування на підтримку України досягли близько 35 млрд дол.