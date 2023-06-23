Українські війська мають успіх на двох напрямках південного фронту

https://racurs.ua/ua/n184375-ukrayinski-viyska-maut-uspih-na-dvoh-napryamkah-pivdennogo-frontu.html

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Українські війська мають успіх на двох напрямках південного фронту.

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Як повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов, Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

На напрямках Новоданилівка — Роботине та Мала Токмачка — Новофедорівка мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, — сказав речник.

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Особливо важкі бої тривають:

на Лиманському напрямку в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області;

на Авдіївському напрямку в районах населених пунктів Сєверне та Авдіївка Донецької області;

на Мар’їнському напрямку в районах населених пунктів Мар’їнка та Побєда Донецької області.

Ворог зосереджує зусилля на чотирьох напрямках, за добу відбулося 30 бойових зіткнень, повідомив Генштаб у ранковому зведенні з фронту 23 червня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, чотири райони зосередження особового складу та військової техніки, два склади боєприпасів, склад пально-мастильних матеріалів, 23 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, два засоби радіоелектронної боротьби та два вузли зв’язку противника.

Вранці 23 червня на Донеччині наші захисники знищили ударний російський вертоліт Ка-52 «Алігатор». Це вже шостий за останні вісім днів.