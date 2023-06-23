Наступ рф на Куп‘янському та Лиманському напрямках зупинено - Міноборони

https://racurs.ua/ua/n184376-nastup-rf-na-kup-yanskomu-ta-lymanskomu-napryamkah-zupyneno-minoborony.html

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На Куп‘янському та Лиманському напрямках Сили оборони України зупинили наступ армії рф. Про це 23 червня повідомила заступниця міністр оборони Ганна Маляр.

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Про запеклі бої на цих відтинках фронту російсько-української війни раніше неодноразово повідомляв Генштаб ЗСУ та представники Міноборони.

Раніше американський військовий експерт Чак Пфаррер опублікував карту з російськими атаками у районі Кремінної.

Сили рф почали багатосторонній наступ, зосереджений на осі дороги O-130501 на захід від Кремінної. Розширюючи цю атаку, російські війська закріпили виступ через автодорогу O-131306 і просунулися до Жеребецького водосховища, — повідомив аналітик.

Зазначимо, що посилення атак на цьому напрямі підтверджувало вчора українське командування. Але, за його даними, росіяни не просунулися «ні на метр».

Маляр увечері 22 червня повідомляла, що Сили оборони продовжують ефективно стримувати наступ російських військ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Маріїнському напрямках.