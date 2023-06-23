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Речник Пентагону про удар по Чонгарському мосту - Україна планує і проводить цей бій
Речник Пентагону про удар по Чонгарському мосту — Україна планує і проводить цей бійhttps://racurs.ua/ua/n184379-rechnyk-pentagonu-pro-udar-po-chongarskomu-mostu-ukrayina-planuie-i-provodyt-cey-biy.htmlРакурс
У США прокоментували удар по Чонгарському мосту, який поєднує окупований московитами Крим з материком.
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Це боротьба України. Вони планують і проводять цей бій. Вони вибирають цілі та виконують цю місію. Ми зосереджені на співпраці з ними, нашими союзниками та нашими партнерами, щоб переконатися, що вони мають бойові можливості, необхідні для захисту своєї країни і повернення суверенної території, — заявив речник Пентагону Патрік Райдер про удар по Чонгарському мосту на брифінгу 22 червня.
На уточнювальне запитання, чи США не допомагали обирати ціль, речник Пентагону сказав:
Знову ж таки, це їхня боротьба. Вони вибирають цілі та виконують цю місію.
Нагадаємо, підрив Чонгарського мосту, який з'єднує окупований Крим з материковою Україною критично погіршує логістику армії рф на півдні.
Попередній маршрут (позначений червоною лінією) з Джанкоя до Мелітополя складав 161 км.
Два інших альтернативних варіанти, які позначені синім і жовтим, прямують через Армянськ і складають 280 та 298 км відповідно.
Руйнуванням Чонгарського мосту ЗСУ подвоїли час для забезпечення російської армії на півдні. Західні осінтери називають це «стратегічною деградацією».