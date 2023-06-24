Буданов: Тендітна диктатура путіна впала

https://racurs.ua/ua/n184413-glava-ukrayinskoyi-rozvidky-budanov-prokomentuvav-zakolot-prygojyna-video.html

Ракурс

Глава української розвідки Кирило Буданов прокоментував заколот в росії. Він розповів в ефірі телемарафону новин, що це не постановка, а «цілком реальний конфлікт».

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Буданов заявив, що Пригожин «часто говорить правду» про ситуацію в російській армії, на відміну від міноборони рф

Це фейком не назвеш, це цілком реальний конфлікт і вони його зовсім не приховують, — сказав очільник ГУР про події в росії.

Він вважає, що «рашисти почали гризти один одного за владу і гроші. Пригожин погрожує „йти походом“ на Москву. шойгу, за його словами, втік із Ростова, щоб не стати жертвою в розправі.

Пригожин, подобається він, чи ні, каже більшою мірою правдою. Міноборони більшою мірою каже направду. Якщо послухати звіти пана Конашенкова, Міноборони, Генштабу — там все добре, вони перемагають, кудись рухаються, — пояснює Буданов причину конфлікту.

Що стосується Пригожина, то він розповідає про реальну ситуацію на полі бою й насамперед про те, що росії вже не вдасться перемогти у війні, яку вона розпочала проти України.