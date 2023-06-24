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Буданов: Тендітна диктатура путіна впала
Глава української розвідки Буданов прокоментував заколот Пригожина (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n184413-glava-ukrayinskoyi-rozvidky-budanov-prokomentuvav-zakolot-prygojyna-video.htmlРакурс
Глава української розвідки Кирило Буданов прокоментував заколот в росії. Він розповів в ефірі телемарафону новин, що це не постановка, а «цілком реальний конфлікт».
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Буданов заявив, що Пригожин «часто говорить правду» про ситуацію в російській армії, на відміну від міноборони рф
Це фейком не назвеш, це цілком реальний конфлікт і вони його зовсім не приховують, — сказав очільник ГУР про події в росії.
Він вважає, що «рашисти почали гризти один одного за владу і гроші. Пригожин погрожує „йти походом“ на Москву. шойгу, за його словами, втік із Ростова, щоб не стати жертвою в розправі.
Пригожин, подобається він, чи ні, каже більшою мірою правдою. Міноборони більшою мірою каже направду. Якщо послухати звіти пана Конашенкова, Міноборони, Генштабу — там все добре, вони перемагають, кудись рухаються, — пояснює Буданов причину конфлікту.
Що стосується Пригожина, то він розповідає про реальну ситуацію на полі бою й насамперед про те, що росії вже не вдасться перемогти у війні, яку вона розпочала проти України.
Пригожин же каже навпаки, щоб всі подивилися навкруги, що це точно не „переможна“ війна, бо її вже не перемогти, подивіться, які прорахунки, стріляти нема чим, військо не розуміє що робити, воно ненавчене. Пішов вже п’ятий, а інколи й шостий склад бригад, які беруть участь у війні, — пояснює очільник ГУР МО. — Тому це фейком не назвеш, це просто зустрічний бій правди з неправдою. Хоча і перше, і друге цілком працює на рф — це теж треба пам’ятати».