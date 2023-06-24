Ракурсhttps://racurs.ua/
Під завалами на пошкоджених поверхах 25-поверхівки в Києві можуть перебувати люди - Кличко
Під завалами на пошкоджених поверхах 25-поверхівки в Києві можуть перебувати люди — Кличко (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n184421-pid-zavalamy-na-poshkodjenyh-poverhah-25-poverhivky-v-kyievi-mojut-perebuvaty-ludy-klychko-video.htmlРакурс
Під завалами на пошкоджених поверхах будинку на Соломʼянці можуть бути люди.
.
Про це повідомив 24 червня мер столиці Віталій Кличко.
Він прибув на місце нічної трагедії.
Рятувальники продовжують пошуково-рятувальну операцію. Наразі відомо про трьох загиблих, двох постраждалих госпіталізували. Ще дев’ять людей отримали допомогу медиків на місці.
Всіх мешканців будинку, в який влучили уламки збитої вночі російської ракети, евакуювали. У дворі багато пошкоджених автівок, периметр перекритий.
24 червня близько третьої ранку у Солом’янському районі Києва ворожий обстріл спричинив часткове руйнування будівельних конструкцій з 16 по 19 поверхи 25-поверхового житлового будинку. Загинуло щонайменше троє людей. Уночі над Києвом збили до 20 російських ракет.