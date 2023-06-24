Під завалами на пошкоджених поверхах 25-поверхівки в Києві можуть перебувати люди - Кличко

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Під завалами на пошкоджених поверхах будинку на Соломʼянці можуть бути люди.

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Про це повідомив 24 червня мер столиці Віталій Кличко.

Він прибув на місце нічної трагедії.

Рятувальники продовжують пошуково-рятувальну операцію. Наразі відомо про трьох загиблих, двох постраждалих госпіталізували. Ще дев’ять людей отримали допомогу медиків на місці.

Всіх мешканців будинку, в який влучили уламки збитої вночі російської ракети, евакуювали. У дворі багато пошкоджених автівок, периметр перекритий.

24 червня близько третьої ранку у Солом’янському районі Києва ворожий обстріл спричинив часткове руйнування будівельних конструкцій з 16 по 19 поверхи 25-поверхового житлового будинку. Загинуло щонайменше троє людей. Уночі над Києвом збили до 20 російських ракет.