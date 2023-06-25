Армія рф завдала удару по Запоріжжю. Фото: Запорізька ОВА

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Ракурс

Запоріжжя було атаковане російською армією в ніч на 25 червня.

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Вночі завдав удару по передмістю обласного центру. Влучання відбулося на відкритих територіях, у тому числі в одне з місцевих підприємств. Внаслідок атаки пошкоджені припарковані вантажівки та будівлі, розташовані поруч. На щастя, люди не постраждали. Про це повідомили в Запорізькій обласній військовій адміністрації.

Також за минулу добу ворог обстріляв 23 населених пункти області. Противник використовував при цьому безпілотники, РСЗВ та артилерію. Внаслідок атак пошкоджені 15 будинків. Травми під час ворожих ударів отримали 85-річна жителька Преображенки та 77-річна жителька Новоданилівки.

Нагадаємо, 24 червня росія атакувала ракетами Київ. Ворожий обстріл спричинив часткове руйнування будівельних конструкцій з 16 по 19 поверхи 25-поверхового житлового будинку у Солом’янському районі.