Зенітні установки Gepard. Фото:

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Військову допомогу Україні пообіцяла Німеччина.

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До кінця 2023 року ФРН передасть Збройним силам України ще 45 зенітних установок Gepard. Берлін вже надав 34 зенітки, найближчим часом відправить ще 15 систем, а до кінця року — ще 30 установок. Про це глава Ситуаційного центру з питань України при Міноборони Німеччини, бригадний генерал Крістіан Фройдінг заявив в інтерв’ю Welt.

За його словами, протиповітряна оборона є слабким місцем у контрнаступі українських Сил оборони. Фройдінг наголосив, що ФРН та партнери роблять все, аби посилити протиракетну оборону України.

Німецький генерал додав, що Німеччина до кінця року також передасть Україні два зенітно-ракетні комплекси IRIS-T та ще чотири у 2024 році.

Нагадаємо, заступник помічника міністра оборони США з питань росії, України та Євразії Лора Купер заявила, що Сполучені Штати можуть відправити в Україну покращені звичайні боєприпаси подвійного призначення (DPICM). У Вашингтоні вважають, що Україні допомогли б поставки касетних боєприпасів.

Джерело: Welt