США вирішили відтермінувати санкції проти ПВК «Вагнера». Фото:

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Ракурс

Санкції проти російської приватної військової компанії «Вагнера» вирішили відтермінувати Сполучені Штати Америки.

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У Державному департаменті США вирішили відтермінувати обмеження щодо «золотого бізнесу» ПВК в Африці. Про запровадження нових обмежень проти компанії воєнного злочинця євгена пригожина планували оголосити у вівторок, 27 червня. Проте нові обмеження вирішили відкласти. Про це повідомило видання The Wall Street Journal із посиланням на свої джерела у Держдепі.

Вашингтон не хоче, аби виглядало так, ніби він стає на чийсь бік, — зазначило джерело.

Як відомо, 26 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти ПВК «Вагнера» та низки російських посадовців, пов’язаних із найманцями.

А Україна 27 лютого запровадила санкції проти 164 фізичних та 85 юридичних осіб з росії за підтримку «вагнерівців».

Нагадаємо, 23 червня Європейський Союз в межах 11-го пакету санкцій запровадив їх, зокрема, і проти російських «воєнкорів». Зокрема, під санкції потрапив «Вагнер-Центр» та група компаній з кібербезпеки Positive Techno.

Джерело: The Wall Street Journal