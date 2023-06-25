Наслідки бійки у центрі Рівного, фото: Поліція Рівненської області

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У центрі Рівного на вулиці Соборній сталася бійка з різаниною.

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Про це повідомляє прес-служба Поліції Рівненської області.

Зазначається, що повідомлення про інцидент надійшло до поліції о 23.55 24 червня від медиків — працівники «швидкої» надавали допомогу трьом чоловікам із ножовими пораненнями.

Попередньо відомо, що бійка відбулася під час раптово виниклого конфлікту між вісьмома чоловіками. Під час сутички та шарпанини один із них дістав ніж, яким завдав удари молодикам, — вказано в повідомленні.

В результаті інциденту:

26-річного рівнянина із проникаючим пораненням грудної клітки госпіталізували;

у 21-річного жителя села Малинськ та його 26-річного односельця діагностували колото-ножове поранення руки — медичну допомогу їм надали на місці події.

За отриманими орієнтуваннями патрульні поліцейські оперативно розшукали трьох рівнян, які можуть бути причетними до інциденту, — зазначають у поліції. — З місця події поліцейські вилучили докази, які мають значення у справі.

Тривають слідчі дії.

Згодом у соцмережах також з’явилося відео інциденту.