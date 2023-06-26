Шойгу летить на військовому гелікоптері для огляду позицій російських військ у неназваному місці в Україні. Фото: прес-служба Міноборони РФ через AP

https://racurs.ua/ua/n184485-persha-poyava-shoygu-na-publici-pislya-vagnerivskogo-buntu-vyyavylasya-konservou-foto.html

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Міністр оборони рф сергій шойгу 25 червня вперше з’явився на публіці з моменту військового заколоту ПВК «Вагнера».

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Але, за даними проросійських воєнкорів, відео з ним записали ще у п’ятницю. Публікація такого відео в понеділок може свідчити, що Шойгу збереже свою посаду, як пише «Агентство».

Пропагандистський телеканал міноборони рф «Звезда» опублікував буцімто відео поїздки Шойгу до пункту управління Західним угрупованням військ у зоні бойових дій. На кадрах показано політ та засідання, але звук відео вимкнено.

Близький до міноборони телеграм-канал «Рибар» припустив, що відео — «консерва» (так називають заздалегідь записані відео, які пізніше влада видає за зняті в пізніші дати).

«Рибар» вважає, що відео зняли ще до початку бунту Пригожина. У своїх висновках канал наводить інформацію військового блогера бориса рожина. У п’ятницю той повідомляв про візит Шойгу до Бєлгородської області.

Колишній посол США в рфї Майкл Макфол відгукнувся на цю подію. Він написав у твіттері, що поява відео з Шойгу — це сигнал, що його не знімуть.

Принаймні зараз, — уточнив він в іншому пості. Присутність на кадрах разом із Шойгу Євгена Никифорова та Михайла Зусько свідчить, що вони зберегли посади командувача та начальника штабу Західного військового округу, — написав також військовий аналітик Роб Лі.

шойгу та герасимова, яких пригожин звинуватив у провалах російської армії, не бачили з моменту початку бунту. Це навіть збурило чутки серед військкорів про те, що Шойгу приберуть з посади міністра, а його місце займе губернатор Тульської області Олексій Дюмін, який також проводив переговори Кремля з пригожиним.

Всього одного разу з’являвся під час бунту і сам володимир путін. Він записав звернення на камеру із невідомого місця. Засідань за його участю не було показано. Аналіз відео польотів президентських бортів у вихідні може свідчити про те, що президент рф у суботу виїжджав до своєї резиденції на Валдаї.

З вечора суботи немає повідомлень у телеграм-каналі прес-служби пригожина. Спроби журналістів зв’язатися з ним закінчилися невдачею.

Як стало відомо «Комерсанту», на ранок 26 червня кримінальну справу про організацію збройного заколоту (ст. 279 КК рф), головним фігурантом якої став засновник ПВК «Вагнера» пригожин, не зупинено.