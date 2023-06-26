Дарині Вдовенко, яка вийшла на пікет проти Лободи, подарували худі та футболку "Харків Залізобетон"

https://racurs.ua/ua/n184492-daryni-vdovenko-yaka-vyyshla-na-piket-proty-lobody-podaruvaly-hudi-ta-futbolku-harkiv.html

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Незламну дівчинку Дарину Вдовенко, яка сама вийшла на пікет проти Світлани Лободи, не лише розхвалили в українських соцмережах, а й уже преміювали худі та футболкою «Харків Залізобетон».

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Нагадаємо, поп-співачка Світлана Лобода, яка до повномасштабного вторгнення жила й працювала в росії та підтримувала агресію Кремля проти України, тепер демонструє нібито проукраїнську позицію і 25 червня дала концерт у Харкові.

У неділю, 25 червня, послухати її пісні в парку Шевченка безплатно зібралися сотні харків’ян. Лише одна дівчина протягом усього виступу тримала плакат «Харків без Лободи». Співачка намагалася дискредитувати протестувальницю, внаслідок чого наразилася на нову порцію критики.

На одиночний пікет проти колишньої прибічниці «русского мира» вийшла 16-річна харків’янка Дарина Вдовенко, яка щойно закінчила школу.

Поки вона тримала плакат проти Лободи поруч з імпровізованою сценою, співачка порушувала її особистий простір, намагалася обійняти активістку, гладила її волосся.

Моя хороша… Ну, хто тобі дав гроші?.. Навіщо ти це робиш? Є люди завербовані, бачите? — сказала артистка під час свого виступу.

З натовпу пролунали кілька вигуків на підтримку Лободи.

Є люди завербовані, ну бачите, тут навіть звертатися немає сенсу, — сказала Лобода.

Попри це дівчина залишилася стояти з плакатом до кінця виступу.